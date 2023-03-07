上季同期已贏30W 巴度停完賽追數

巴度周三晚停賽期滿復出，由於今季因傷缺陣，加上頻頻被罰停賽影響，目前只得15W，與上季同期已贏至30W相比差一大截，餘下日子當然要全力追數，今戰復出8匹坐騎之中，半數來自伍鵬志馬房，當中「星耀王者」乘勝追擊，乃巴度爭勝棋子。

法國騎師巴度今戰與伍鵬志大手交收，總共合作4駒，季內二人谷草攜手戰績了得，10戰共獲2冠3亞1季，入圍率達6成。2月22日騎練合作3駒，以「闖一」爆冷贏馬，周三晚加碼有4駒合作。巴度對於今次復出高度重視，剛周日賽前早上，罕見到場為伍廐戰馬作最後試跑，4匹有程馬全部作考驗，有搏殺手影。

星耀王者縮程爭連捷

尾場「星耀王者」自1月加盟以來，上場跑至第3仗由巴度接手，頭馬即告手到拿來，雖然今次縮程出擊，惟本身以谷草1000米起家，轉廐首仗於同程熱身所負不遠，巴度復出重掌帥印，當然值得優先留意。

第7場「財才」來港首戰抗議得直升正後，接住表現未再有驚喜，上仗巴度初次執韁，可惜受制於不利形勢大敗，今仗排8檔有利得多，如有理想取位際遇，隨時又可變身。

巴度另外兩匹伍廐坐騎角逐四班1650米，第4場「歡樂頌」剛戰轉廐首仗試馬心態為主，今仗條件無大變化，機會應不如其他廐侶；而第3場「建測羣英」藉勤跑提升狀態，近仗於谷草一再有接近走勢，來港至今未曾由重量級好手壓陣，配搭已露殺機。