兩隻叫胡 周俊樂周三又有馬贏

不少質新馬操練見勇，但未必可以在頭幾仗建功，很多時候都要熱身提升進度，同時也要尋找最合發揮路程。第1場容廐4歲馬「小霸王」經過一段時間熱身後已踏上軌道，上仗贏馬進步開竅，今回再攻勝途谷草1200米，有力連捷。

容天鵬一直安排「小霸王」跑1200米，起先主要試田草及泥地，大前仗初跑谷草，結果首次挑戰急彎放出獲季，再出轉跑泥地則保持水準上名，狀態持續。至上仗重返谷草更順利打開勝門，反映得到過谷草經驗後演出更佳。此駒今回第3戰跑谷草，加上鞍上人周俊樂騎慣騎熟，人馬十分合拍，發揮值得信賴。

另一匹「旅英福星」再現周俊樂，也要留意。好多來自歐洲的自購馬，來港後適應需時，唔少更要去到6歲甚至7歲先臻勇境，好似周三晚呂健威的「旅英福星」，愛爾蘭自購馬來港評72分起步，整整3季未有頭馬交出，要去到今季才適應水土，結果贏出3場，馬主耐性終於得到回報。

睇番「旅英福星」近兩次用王牌均順利報捷，練者呂健威一撳掣都成功得手，眼光確是甚準。此馬今次周三又挾王牌出擊，剛戰回升四班作賽，全程跟前跑得第4名，只輸一乘許，反映體力依然充沛。今次續用前仗合作大勝3馬位的周俊樂執韁，人馬夠合拍，可期取下季內第4捷，值得多加留意。