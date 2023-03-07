【練馬師王】尾段出強陣 宜玩「即場投注」

上期沙田「練馬師王」，姚本輝豪奪4W，結果累積48分，季內第6次封王，同時刷新個人最高分紀錄。不過今期谷戰，姚廐只得兩駒列陣，就算順利起孖，相信亦難足以再下一城。翻查資料，自從蔡約翰於12月11日至12月18日期間取得3連勝，打後22期賽事，「練馬師王」都未再出現冧莊情況。

現時練馬師陣營可說是分開兩派，部分大倉以沙田大場作為重心，另一批主攻跑馬地，因此甚少會安排打疊狂攻兩個不同場地，難望在「練馬師王」取得連勝。例如方嘉柏與呂健威馬房，今季分別6次及5次封王，清一色在跑馬地賽事取得，細場威完轉戰沙田，成績總不及其他倉口。

回說今期谷戰，柏、呂兩廐都強陣而來，又有條件爭取封王。方嘉柏共派5駒列陣，全數有能力搶分，不過假如早段場次的「國士無雙」及「喜傲龍」未獲好成績，在「即場投注」可以吼實呂健威，皆因呂廐於後段賽事均有實力馬在手，由何澤堯執韁的「勇敢巨星」、「純金酒杯」及「心之行」跑谷草成績甚佳，同屬三甲之材，騎者今季角逐谷草1000至1200米，累積22W之多，更勝潘頓。

除「心之行」之外，尾場賽事呂廐亦有「暖在你心」配合出擊，搶分雙保險。「暖在你心」季內跑過7仗，悉數三甲不入，表現令人失望，但現時已降至86分，比上季贏馬時評分還低多少，形勢復見有利。踏入2023年，賀銘年先後以「靚蝦女」、「旌鷹」及「宜春火力」食尾胡，戰至最後一仗經常有驚喜，「暖在你心」回師最耍家的谷草1000米，絕難低估。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 3.2倍

2.呂健威 4.5倍

3.賀賢 7.5倍

4.韋達 8.0倍

5.沈集成 11倍

6.蔡約翰 13倍

7.文家良 16倍

8.告東尼 16倍

9.羅富全 30倍

10.徐雨石 30倍

11.大衛希斯 22倍

12.容天鵬 22倍

13.伍鵬志 55倍

14.黎昭昇 55倍

15.丁冠豪 45倍

21.其他練馬師(苗禮德/何良/葉楚航/姚本輝/鄭俊偉蘇偉賢) 40倍