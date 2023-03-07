【波馬同樂】旭日光對手水皮

今次揀了第5場四班1200米與各位分享，雖然是三T場合，但因是弱組，預期幾隻正頭正路的馬可控制大局。「旭日光」連續兩場在田泰安胯下姍姍來遲未能上名，今次繼續獲得帥權，應該要好好交代了！

「旭日光」對上兩場出戰四班谷草1200米，先後抽11檔和10檔之下，加上鞍上人田泰安留得太後，結果一次12-12-6，一次就12-12-4。或許今次抽8檔好不了多少，但跟對上兩場相比，今次的對手似乎水皮得多，可恃班利前列歸來。

「電子宇宙」上場初出跑梗頸四，全程守好位下，末段追勢似模似樣。熱身一場後，今易配布文排4檔，OK哥經過剛戰沙田日馬的失暈演出，相信今次應該精精神神，捧佢冇頭痕！

QQP最後一席我揀了「勇眼光」，此馬若非受傷患和喘鳴症困擾，在今場12匹馬中，肯定是最四平八穩的一隻。希斯近況積極，加上抽到上名率極高的2檔，「勇眼光」值得一試。

四重彩我會用1、8做複膽，配腳除「電子宇宙」外，還有上場由何澤堯出策、鬥衝輸了給「想見你」的「前風」；贏未必，但Keep住有獎金收的「日新月著」；以及質新博會有進步的「鷹勇猴王」。祝大家好運。

大家都知道香港的高班短途賽事不多，其中二班谷草1000米更加少得可憐。「南區寶」終於等到有擅長的路程，可惜天意弄人，接連抽到10、9、10和12檔，未跑已知機會大打折扣。但無論如何都會盡跑，希望有獎金收啦！