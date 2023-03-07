【張基焦點】飛馬將軍空降谷草

蔡明紹最近表現回勇，剛周日更成功起孖，周三跑馬地賽事「夫卜」上陣，自然不乏數胡機會，「飛馬將軍」回師谷草亦有根據，有權交出好成績。另外，「新威力」加盟黎昭昇馬房後評分已減至有利水平，最近狀態有好轉，不能忽視。谷草一向是方嘉柏主場，「喜傲龍」一再受制於外檔，今次檔位較好；「紫雲冰」強配布文，補中決心亦非常明顯。

第6場三班1800米，「飛馬將軍」上仗田草1800米表現不差，末段幾匹馬一齊衝，雖然只得第5名，實際只落後頭馬「木火同明」半馬位，今次轉爭谷草1800米不是無根據，畢竟曾於谷草一哩跑第2名，僅不敵「又龍串鳳」，復課後狀態夠靚，今次改用蔡明紹更合發揮，負輕磅可望出頭。

第1場四班1200米，「新威力」最近狀態明顯回勇，埋門交由田泰安試泥閘有前速，走勢不差，狀態已告回勇，人馬亦算合拍，近期跑同程每次也輸不遠，今次對手不算太強，形勢有利，幕後亦希望盡快交代，值得重視。

第3場四班1650米，「喜傲龍」健康曾有問題，兼且試過流鼻血，慶幸今季演出開始穩定，上仗谷草同程抽不利的12檔也能追至季軍，反觀「十八掌」則一步不蝕得亞軍，今次兩駒再度碰頭，「十八掌」抽外檔反而「喜傲龍」檔位改善，有望反先。

第8場三班1200米，「紫雲冰」今季演出進步，升上三班亦能維持穩定演出，今次抽4檔好位，同場有「量化歡騰」、「喜駿之星」及「齊心同行」等快馬，形勢有利，強配布文機會樂觀。