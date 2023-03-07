【進階選項】對衡之星萬事俱備

剛周六晚越洋轉播杜拜超級星期六賽馬日，「將王」及「多巴先生」代表香港參賽。賽前及現場均有訪問韋達關於「將王」機會及睇法，從訪問內容可以看到，韋達確是一個國際賽馬知識豐富，對賽事形勢有研究的人，而且有話直說，他表示若「將王」今次能跑入一個具競爭性的名次已相當滿意，畢竟這只是熱身賽，目標是月底杜拜司馬經典賽，結果一如韋達所料，或者轉彎無受阻已能闖入三甲。多年來看過不少騎練賽前訪問，百分之九十都對自己賽駒讚好，機會甚高等等，甚少肯在鏡頭前說出心中真話。韋達這回派馬遠征親力親為，加上鏡頭前對答，給我感覺極具國際頂級練馬師風範，雖然月底杜拜一戰任務艱巨，希望「將王」屆時能交出最高水準。

上仗田草1400超高水

回說今次快活谷賽事，頭場「對衡之星」應可助韋達先拔頭籌，季初四班同程復出輕勝，加分後5戰無功但谷戰4場仍有獎金。上次田草1400米後上第7，事後看是一組水準極高賽事，第3至6名再出已勝，第8名「色種笑」更贏兩場。「對衡之星」敗後繼續操練，賽前從化閘後上第2有勢，回師強項重配贏馬拍檔希威森，萬事俱備。

另外，第5場「旭日光」購自墨爾本，記得在港初出跑谷草時未能應付右轉，持續外閃，但隨着馬兒陣中學習已完全適應窄場。近3次跑谷草認真失運，次次直路塞車，上場10檔早段慳完再掟出外疊衝近，135磅有此表現絕不簡單，今場排位相對移入少許，遇上一組極弱對手，所處形勢甚有利，出頭機高。