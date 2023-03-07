【孖T孖住上】奇寶1200夠準

長風餐單：黑桃火箭表現穩定

筆者不止一次講過，下注孖T，揀膽是相當重要的一環，人人都知道互串最穩陣，但注碼相對較多，長遠來說不太符合刀仔鋸大樹的原則，而揀膽則以三甲最穩之馬秤先，畢竟馬膽跑第1以及跑第3，基本上對派彩並無影響，這是孖T彩池的特性。

第6場揀膽，宜秤先屢搏未逞的「黑桃火箭」，此駒踏入今季表現進步兼趨向穩定，季內4度上陣3次上名，就算餘下一仗亦跑第5，反映馬匹表現相當忠心。其實上仗「黑桃火箭」本已有機會打開勝門，無奈步速實在太慢，以致馬匹直路負重磅下鬥衝有點吃虧，結果影相下以馬鼻位飲恨，可謂殊不夠運。未出頭分子求交代，三甲值得信賴。

第7場揀膽秤先「奇寶」，雖然上季贏的是谷草1000米，但谷草1200米5戰獲亞季殿各一，反映表現亦準繩，季內3戰愈跑愈近，升班負輕磅排3檔，相當好跑。

梓忠餐單：旅英福星繼續反彈

今次谷草夜賽提供第2口孖T，原因是頗有重心，不妨用膽拖策略，便可節省不少注數，另一方面再以慳了本錢拖多匹配腳增加命中率。

首關重心馬膽推介「旅英福星」，今季轉廐脫胎換骨，跑過7次得3冠1亞2殿，由五班24分殺上43分，反彈勢頭未完；今次排3檔形勢有利，三甲穩陣。配腳拖幾匹路程有根據如「合夥年代」、「功夫茶」、「大師級」及「藍海鐵騎」，特別要留意初出馬「紅海勁」，操好強配布文有計。

尾關「前風」上仗走勢復甦得第2，與頭馬「想見你」叮噹馬頭分勝負而彈甩季軍，何澤堯再騎可睇高一線。配腳先揀排靚檔有權變身的「勇眼光」，連場受制不利檔位而敗，終等到黃金機會。「永遠朋友」上季贏新馬賽，雖然抖得耐，但計數在四班有力一爭。「電子宇宙」初出第4實力曝光，布文接手戰意鮮明。「日新月著」踏入起飛期，時刻要兼顧。