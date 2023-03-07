【三重彩地帶】希斯教你點用王牌

今晚四班1650米編了兩組，理論上報得名，成為正選機會甚高，但希斯仍把兩張王牌壓在「成才」及「樂天派」身上，確保一定獲得正選資格，戰意唔使估，加上踏入3月希廐開展了另一波攻勢，3、4場一於用兩駒作複膽。

第3場四班1650米，「成才」近4場取1W2P，次次好分，或許是配嘉里關係，經常被低估，但既然人馬合拍，路程專家排檔亦佳，再入三甲機會甚高。配腳方面，「十八掌」及「喜傲龍」上場同程分列亞、季，表現俱佳，近績可信。「喜蓮慧星」今季首次踏足唯一勝途，賽前泥閘後上掄元見回勇，贏過二班同程，6歲馬現居四班未見退化，跑番8成夠殺。「建測羣英」近3場跑谷跟前或放頭都近，反覆試準，一聲號令隨時可推翻大局。

樂天派一哩攻堅

第4場四班1650米，「樂天派」近期轉向中長途發展，表現有驚喜，前次贏谷草1800米，雖只是五班賽，但姿態甚佳，再出升班兼跳程上2200米，雙重難度下仍跑第4，5歲馬此刻才大熟大勇，練過氣量後縮回一哩易應付得多，田泰安乃希廐次席殺手，值得信賴。沈廐馬跑2、3名再出上名率48%，「藍海鐵騎」剛初入三甲，表現循序漸進。「旅英福星」五班3捷看似收夠籌，但上場返回四班仍跑獲一席具威脅性的殿軍，7歲馬似乘勇用盡一時。「大師級」上場刻意留後，追回殿軍效果不差，季內5敗已回到上季尾勝時51分，復具留意價值。「功夫茶」現處評分高位，再進空間不大，而可取之處是近況理想，排檔恰可，爭一席仍夠條件。■海東