【J臣研究所】友心友型態勇條件正

執筆時墨爾本拍賣會最後一日，都算做咗件最蠢但又幾好彩嘅事，話說小弟喺會場舉緊某隻馬，最後拉鋸到價錢相對唔抵下，差一口價輸咗，點知原來爭輸咗畀自己用緊嘅練馬師德瑾禮，咁諗都唔使諗梗埋去捉佢傾傾，結果都順利買番一半股權，蠢在互相叫價叫多咗一倍，如一早夾好就慳好多，希望之後賺得番啦！

周三賽事先睇第7場，「友心友型」上三班後常近但難贏，但睇番佢今季經常中外檔起步，唯一季初排內檔，只不敵一隻相信有二班底質嘅「紫雲冰」，難得今次乘勇態執番次靚檔，就絕對冇唔出擊嘅理由。

配腳先要「奇寶」，北半球馬極可能仍未完全成熟，上季有好表現只係基本質素搭夠，近戰開始跑起狀態，蔡廐上仗已安排增程，今場唔似陪跑。「越駿知己」評分摸頂，但上場如非畀馬撞一撞應有位置。「實力派」轉一轉跑法效果更佳。「財才」陣上經常有意外，但今場預計步速會快，佢跑法有着數。

第8場唔忿氣要追多次「紫雲冰」，場場一出閘唔慢都畀霍宏聲拉到包尾，車前倒後又追番上嚟，老實講換人真係合情合理，配埋個靚檔好大機會補中。

「純金酒杯」上場大敗兼試閘都只係一般，但計能力唔敢飛。「順勢贏」季內喺沙田1200米跑近，轉谷草一定有級數。「英雄豪邁」贏三班嗰場有形勢之助唔算太叻，但轉一轉配備可拖一票。