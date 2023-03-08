【分秒在握】霸氣冧莊！

容天鵬與周俊樂上周出席完「綫路光明」研訊，及後即有「盈嵐」入Q，今次騎練攜手有「小霸王」，上仗贏來掟甩對手極具說服力，人馬重臨再爭四班賽，多負7磅至124磅，冧莊在望。

上季3歲來港的「小霸王」，在7月跑過一仗就抖暑，來到今季踏入4歲，起初表現亦平平無奇，但逐漸適應水土及賽事模式下，先跑過兩次第3，繼而上仗更打開勝門，無疑係愈跑愈進步。

要判斷一匹新勝馬是否值得再追，締速係一個指標，而姿態則屬另一依靠。上仗「小霸王」在谷草1200米取得首場勝仗，締速1分10秒2並不算太好，主要原因係該場賽事步速相當慢，在好至快地下，首800米只造47.7秒，比標準時間慢了足足1.2秒，屬超慢步速；而跟守4、5位的「小霸王」，算不上蝕，但亦不算大賺。

在末段時間快至22.5秒下，基本上後追馬已無用武之地，因此後追稍好的「有財有勢」再出補中，而「正氣青驅」及「耀力之城」亦再出殺入三甲；至於「小霸王」，本來與一眾對手鬥衝，但鞍上人一下騎功，竟然有本事彈甩對手，論姿態可謂極其吸引，今次乘勝追擊，同場快馬不多之下，信「小霸王」可故技重施。

■長風

第1場 10小霸王 1國士無雙

3神舟時代 2對衡之星