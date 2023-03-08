【場地點様】谷草B欄夜賽掛牌好地

跑馬地馬場今晚舉行9場草地夜賽，全晚出馬滿額場面熱鬧，而今期賽事，將以B欄C彎跑道進行競逐，連日天氣穩定，今晚場地預測掛牌「好地」，度地儀指數為2.71。頭場開跑時間為晚上6時45分，敬請馬迷留意。

今晚將係季內第7次使用魔鬼B跑道進行，而向來講究取位的B欄賽道，排內檔馬匹搶守好位推進，優勢相當明顯，雖然前一次於1月11日舉行之B欄夜賽，雙位檔號終於取得大突破，同晚連取3W，而剛於2月8日舉行的B欄夜賽，亦有一場由雙位檔號(10檔)贏馬，不過值得留意係，上述於B欄大外檔取勝個案，只有由蘇兆輝、潘頓與布文一眾頂級高手操刀，中下游騎師要克服外檔阻力，顯然並非易事。

其實以上一次B欄夜賽為例，除了布文騎「躡景追飛」贏1800米之外，能夠克服10檔阻力，其餘8場賽果盡復正常，1650米之內3個路程，1至6檔包辦所有頭馬，當中2檔分屬今季B欄旺門，是夜更加連中三元。

對於今晚賽事，9場賽事只得一場1800米，其餘皆屬1650米以內3個途程賽事，若以上期賽事作參考，始終以排內檔馬匹，作為投注指標較為上算。