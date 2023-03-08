東瀛大軍27駒強攻杜拜世界盃賽日

「本初之海」挾新勝沙特盃銳氣，再攻杜拜世界盃。

東瀛大軍繼「本初之海」捧走沙特盃之後，本月底派出大軍強攻杜拜，將會有27匹日本賽駒於杜拜世界盃賽日，分別出戰6項分級賽：

G2高多芬一哩賽：猛獅闊步、紅瑪瑙、禮讚歌詠

G2阿聯酋打吡：Continuar、Derma Sotogake、Dura Erede、Goraiko、Perriere

G1杜拜金莎軒錦標：Lemon Pop、俊男孩、熱望、燦然一新

G1杜拜草地大賽：野田猛鯨、勝局在望、秀逸小島、陳年美酒

G1杜拜司馬經典賽：春秋分、大帝、瑪蓮必勝

G1杜拜世界盃：法老茶座、冠威、地標圖形、電閃驚雷、本初之海、盈寶奇嶽、飄揚青凡、T O Keynes

在上月底舉行之全球最高獎金賽事沙特盃，東瀛兵團6匹馬圍攻7駒，形勢比人強，最後「本初之海」突圍而出，如今更加放棄衞冕杜拜草地大賽，改攻最高榮譽杜拜世界盃，今場出馬上限16匹的重頭戲，東瀛大軍佔去半數名額，似乎志在必得。

此外，香港代表「將王」劍指的杜拜司馬經典賽，將要面對上年日本馬王「春秋分」、2021年日本打吡盟主「大帝」，以及上年香港瓶冠軍「瑪蓮必勝」，形勢真係幾嚴峻。