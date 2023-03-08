頂替養傷馬昆 貝力斯與郗國思續前緣

由本周末起直至下個月中，為期5個禮拜嘅悉尼秋季嘉年華賽期正式展開，呢個星期就會響玫瑰崗馬場上演首項重頭戲，由18匹3歲或以上雌馬角逐1500米嘅G1古摩亞經典大賽(Coolmore Classic)，其中包括由英國冠軍練馬師郗國思訓練嘅Purplepay。

郗國思近年因「加踏步」曾響悉尼秋季嘉年華締造佳績，隨住今年檢疫放寬，更加派出4駒出戰呢個賽期，而主帥馬昆亦響當地客串，等候大軍壓境，可惜早前因為墮馬肩膊受傷，依家已經返回英國休養，郗國思響用人方面，自然大傷腦筋。

結果本周末首日出師嘅Purplepay就搵咗貝力斯助陣，至於郗國思搵到貝力斯幫手，其實騎練因為一匹「精彩鬥士」嘅淵源，結果撮合再度合作，「精彩鬥士」最初於英國未來港服役前，正係由郗國思訓練，及後自香港轉赴澳洲發展，與貝力斯之間合作，勝出3項一級賽，甚至乎重返英國，此駒亦曾寄養於郗國思馬房，並由貝力斯出戰七月盃，因此騎練早已相識。

至於同日另一場2000米G3天高錦標(Sky High Stakes)，郗國思旗下Protagonist，就會以麥道朗執掌帥印。