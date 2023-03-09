【賽後報告】今晚好多熱門驗到唔妥！

是晚賽後報告撮要：

第1場：第6名馬匹「皇龍帝國」的騎師楊明綸承認違反賽事規例第100（2）條，事緣他未有力策坐騎至終點，表現未能令小組滿意。楊明綸因違反此項賽事規例，被罰款2萬5千元。

第2場：賽後，獸醫應練馬師蔡約翰的要求替「精算赤焰」進行內窺鏡檢查。獸醫表示，是項檢查顯示該駒的氣管內有很多血。獸醫於賽後立即檢查「陽明冠爵」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多痰，同時發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第3場：賽後，田泰安（「喜傲龍」）報告，坐騎內閃，尤其是在直路上受催策時，他未能就坐騎令人失望的表現提供其他解釋。獸醫於賽後立即檢查「喜傲龍」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血，同時發現該駒左後腿不良於行。

第4場：抵達起步點後，「紅海勁」被發現口部有血。「紅海勁」其後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。獸醫於賽後立即檢查「旅英福星」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。賽後，「歡樂頌」被發現流鼻血。

第5場：「永遠朋友」於開閘前在閘內煩躁不安，導致隔鄰閘廂的「勇眼光」在開閘時同樣煩躁不安。因此，「勇眼光」以後足豎立及失地。獸醫報告，「永遠朋友」左前腿不良於行。「勇眼光」患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第7場：抵達起步點後，霍宏聲表示對「終身美麗」的動作有疑慮。「終身美麗」其後接受獸醫檢查，經過必要的診視後，獸醫認為該駒適宜出賽。

第8場：潘明輝（「喜駿之星」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近800米處時他容許坐騎在尚未帶離「美麗邂逅」下向內斜跑，該駒因而被帶向內跑壓向「齊心同行」，導致「齊心同行」不必要地受擠迫及失去應有的跑線。小組判罰潘明輝由3月29日星期三開始停賽，直至4月3日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

第9場：「電源之駒」入閘後煩躁不安及以後足豎立。「電源之駒」其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。