今屆打吡=二班田草2000米？99分瑪瑙掛頭牌

現評99分的「瑪瑙」係今屆打吡評分最高的參戰馬。

今屆香港打吡大賽將於本月19日在沙田馬場上演，馬會今早(9日)公布獲選參賽馬匹名單，14匹入選馬匹包括「瑪瑙」、「永遠美麗」、「新力高升」、「遨遊氣泡」、「知足常樂」、「自勝者強」、「美麗宇宙」、「喜旺駒」、「魅力知遇」、「增有」、「旗幟鬥士」、「安遇」、「直線力山」及「一代天嬌」。

這場4歲馬經典賽事系列尾關暫時有4位海外騎師參與，澳洲女將賈傑美將夥拍方嘉柏馬房「喜旺駒」角逐，麥道朗及薛恩將分別為告東尼馬房「美麗宇宙」及方嘉柏馬房「直線力山」效力。英國騎師莫雅則會為蔡約翰馬房「自勝者強」操刀。

另外，今屆打吡參戰馬中，評分最高的是99分「瑪瑙」，而最低分的參戰馬則是80分的「一代天嬌」，嚴格而言可以算係一場二班田草2000米賽事。值得一提，最近十幾多的香港打吡大賽，均有逾100分的賽駒參與，上季「浪漫勇士」及「加州星球」均評101分角逐，今次卻未有一匹打吡參戰馬突破100分，非常罕見。

2023香港打吡大賽暫定騎師配搭:

「瑪瑙」梁家俊

「永遠美麗」潘頓

「新力高升」何澤堯

「遨遊氣泡」巴度

「知足常樂」布文

「自勝者強」莫雅

「美麗宇宙」麥道朗

「喜旺駒」賈傑美

「魅力知遇」嘉里

「增有」待定

「旗幟鬥士」田泰安

「安遇」蘇兆輝

「直線力山」薛恩

「一代天嬌」希威森