前大摩馬主打吡內鬨 美麗系叫兩飛信心大

馬會今朝舉行咗打吡入選馬匹名單發布會，席上亦有唔少馬主同練馬師出席撐場，而今屆賽事嘅亮點，當然落喺兩位前大摩馬主，「美麗」同「新力」兩系人馬嘅對決，咁啱兩位資深馬主都係為爭取首項打吡名譽而努力，屆時就必然全力以赴砌到盡。

「美麗」系掌舵人郭少明同囝囝郭浩泉，一同出席今朝發布會，而郭少明亦坦言養馬多年，名下馬匹贏過不少大賽，而囝囝郭浩泉名下「美麗傳承」，做過馬王又贏過不少一級賽榮譽，唯獨是家族名下馬匹，始終未有贏過打吡，所以今屆難得有兩匹實在馬同時在陣，自然抱有一定憧憬。

郭少明也強調打吡功名，一生一次，能夠有優質4歲馬參與打吡盛事，相當難得，而「永遠美麗」今次初跑2000米，畢竟季內錯過兩次上陣機會，少了在香港經典盃考驗氣量的機會，所以在把握上或許不及其餘對手，但以馬匹能力，再加上另一匹具分級賽水準之「美麗宇宙」，依然有樂觀爭勝機會。

至於對手方面，郭少明認為最大威脅還是來自「新力高升」，而羅富全旗下「知足常樂」，亦會視為今屆打吡賽事爭勝要角。