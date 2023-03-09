【蹄聲妙影】神秘單車出沒 冇人敢碰

講起單車，好多人會諗起陳奕迅，但呢樣嘢同時亦係沙田馬場嘅標記，事關除咗賽馬日之外，平時晨課或午間課，場內有不少馬伕踩單車返工，宿舍與馬房兩地之間，車水馬龍場面屢見不鮮，由於單車係穿梭兩地最快捷嘅代步工具，為免畀人偷車，佢哋都唔敢買咁貴嘅單車，好多都係買二手車，6至7舊水，性能良好耐用便算。

早前有個沙田日賽，開跑前2粒鐘，有部小童4個轆，前面有個細欖仔嘅單車停泊喺過磅室大門口，由於部單車好光鮮，目測估計價值幾叉嘢，即時吸引好多途人駐足欣賞一番，但冇人敢掂，東星亦係其中一位路人甲，行埋去睇仲發現個欖裝住一對女童鞋，同埋一隻飲剩半啖嘅咖啡杯，保安亦一度走嚟關注。

後來過咗一陣，保安正想落簿之際，巴度同大女Rebecca急急腳走嚟認領番，原來嗰朝早兩父女喺附近玩完，唔記得攞番部單車，相信係有心人特登將部車放喺過磅室大門口，等佢哋認領番，件事終於水落石出，同時亦不得不讚場內治安，分分鐘擺舊金喺地下都冇人敢執呢！

初步提供:

第8場12「奮鬥雄才」

第10場1「吉龍」

■東星