【賽馬以外】今屆打吡水準低？跑完先知

疫情過後，今屆打吡大賽嘅宣傳同以往幾年真係天淵之別，馬會今日就搞咗個獲選馬匹名單記者會，邀請一眾入選馬匹嘅馬主、練馬師均有出席，當然唔少得一眾高層同埋贊助商。不過，打吡嘅主角始終都係參戰馬，暫時14匹獲選馬匹，評分只介乎99至80分，即係二班賽事，況且最高分嘅「瑪瑙」對上3仗愈跑愈差，剛戰香港經典盃跑尾二，難怪有啲人覺得今屆打吡水準低。

究竟用咩準則去釐定打吡水準高與低？評分的確係一個角度。不過，始終現時評分情況同以往有啲唔同，近幾季大部分打吡參戰馬都係PPG，一匹52分PPG起步嘅4歲PPG，可能要贏4、5場先至加到100分，半季贏5場？容易咩？至於自購馬分面，近年大部分來港嘅PP都比以往減至5分，若然呢批自購馬適應水土較慢，跑幾場可能已經畀評磅員減分，甚至落選，因此如果有睇數據，近年打吡最高分參戰馬嘅評分亦不斷下跌。或者再簡單啲，上季打吡最高分嘅兩匹參戰馬係「浪漫勇士」同埋「加州星球」，當時只評101分，如果上季批評嗰季打吡參戰馬水準低，依家見到「浪漫勇士」、「加州星球」嘅評分，真係唔知去搵邊個窿捐好喇。

當然，筆者同意馬匹每年水準唔同，有時就好似同紅酒一樣，某啲年份出產嘅特別好。講到近年水準高嘅打吡大賽，2014年嘅「威爾頓」肯定係其中之一，此駒同亞軍「步步友」其後均揚威國際賽，但原來除咗冠亞軍，其餘參戰馬表現平平，你哋仲記唔記得「威風猛將」、「旅遊大哥」同埋「畫出傳奇」呢？另一屆高水打吡就係2017年嘅「佳龍駒」，亞、季軍「巴基之星」、「美麗傳承」固然犀利，殿軍「四季旺」亦贏到董事盃，第5、6名「喜蓮彩星」及「鷹雄」亦長期喺大長途賽事跑近。至於近年畀人覺得水準較低嘅一屆打吡，可能係2012年嘅「陽明飛飛」，但睇番嗰季參戰馬，第6名「軍事出擊」絕對係馬王級，第5名「花月春風」贏過冠軍一哩賽兼揚威新加坡，第8名「多名利」曾贏香港瓶，第11名「智多飛」喺遮打盃力壓「雄心威龍」，咁算唔算水準低。反而大前季「金鎗六十」封王，嗰屆打吡其餘參戰馬都贏唔到G1，但有「金鎗六十」喺度，你都唔敢話水準差啦。

到咗今季，筆者唔敢太早講打吡水準高定低，好多嘢真係跑完先知，同埋好似「永遠美麗」、「新力高升」擺明係虛分馬，仲有唔少上升空間，而「知足常樂」、「旗幟鬥士」同埋「直線力山」跑得唔多，日後有進步都唔出奇，筆者反而可惜今屆的確冇咩北半球馬，究竟係咩原因，亦值得深思。

■山無陵