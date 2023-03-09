上訴搏一搏 麥道朗隨時嚟唔到香港跑打吡

新西蘭好手麥道朗原本喺今個月19日來港夥拍「美麗宇宙」出戰香港打吡大賽，同日佢亦卜咗應屆百週年紀念短途盃冠軍「金鑽貴人」角逐1400米一級賽女皇銀禧紀念盃。不過，由於佢尋日喺蘭域馬場犯規被罰停賽，令佢冇得參與今個月18號的金拖鞋大賽日。為咗參與呢場獎金極高嘅2歲馬賽事，佢已提出上訴減刑，但由於當地競賽小組將聆訊定於下周一舉行，若然上訴失敗，佢甚至失去來港客串嘅機會。

麥道朗尋日於蘭域馬場因為一宗干擾事件，最初罰當地競賽小組停賽6日，並於19日復出，但由於他一早卜定大熱門Cylinder角逐18號舉行的金拖鞋大賽，同日佢亦夥拍8項一級賽盟主「愛禮物」(Anamoe)出戰一級賽，為免錯過呢個咁重要賽日，佢提出上訴希望減刑。

由於麥道朗提出上訴，新南威爾斯董事小組暫定將麥道朗停賽期延遲至下周二才執行，去到今個月24號先可以恢復策騎，因此若然今次上訴失敗，麥道朗除咗繼續冇得跑金拖鞋大賽，甚至錯失來港跑打吡嘅機會，而「美麗宇宙」及「金鑽貴人」隨時要換人出擊。