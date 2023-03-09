今屆打吡戲碼唔差噃！

總獎金高達2,400萬港元的寶馬香港打吡大賽2000米，將於3月19日星期日在沙田馬場舉行。今年14匹獲正選資格參賽的佳駟之中，以「新力高升」及「永遠美麗」最備受注目。

蘇偉賢麾下的「新力高升」上月以勁勢攻下香港經典盃（1800米），今仗將力爭5連捷。不少星級名駒在成名前均曾揚威香港打吡大賽，而「新力高升」也冀能與牠們看齊，取得這項令人夢寐以求的榮耀。

按評分而論，11屆香港冠軍練馬師蔡約翰派遣參戰的「永遠美麗」有94分，稍低於獲選馬匹中評分最高並由羅富全訓練的「瑪瑙」（99 分），蔡約翰曾先後憑「陽明飛飛」（2012年）、「戰利品」（2015年） 及「平海福星」（2018年） 揚威寶馬香港打吡大賽，今年將力爭第4度摘下打吡桂冠。

「永遠美麗」本身也被視為香港馬壇其中一匹後起之秀，出道首季5戰4捷，包括上月憑強勁加速力輕取一項第二班1600米讓賽冠軍，表現引人注目。

同屬蔡約翰旗下的入圍馬匹還有「自勝者強」及「魅力知遇」，前者於1月角逐香港經典一哩賽1600米，在「遨遊氣泡」之後跑獲亞軍，而後者則在香港首5仗中取得4勝。

「浪漫勇士」是首匹勇奪寶馬香港打吡大賽冠軍的香港國際馬匹拍賣會賽駒，牠去年勝出此賽後續創佳績，先後在富衛保險女皇盃2000米一級賽及浪琴香港盃2000米一級賽展現精英級實力，摘桂而回。

4歲馬經典賽事系列3關賽事的總獎金合共高達4,800萬港元，勝出首關的「遨遊氣泡」與次關的「新力高升」將與另外12匹獲選賽駒競逐打吡殊榮。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「寶馬香港打吡大賽一向是馬季之中最矚目的焦點盛事之一，每一位馬主都渴望名下賽駒能夠參戰，甚至奪冠，今年定必再次體現香港賽馬追求卓越成就的精神。今屆賽事一如既往雲集了多匹從世界各地購入的佳駟競逐香港其中一項最高殊榮，精彩可期，馬主和馬迷無不翹首以待。」

姚本輝剛於上週日的賽馬日4勝頭馬，暫居練馬師榜第2位。他將會派出今屆香港經典一哩賽盟主「遨遊氣泡」角逐此賽，力爭1,368萬港元的打吡頭馬獎金。

應屆香港冠軍練馬師羅富全於2019年憑「添滿意」揚威寶馬香港打吡大賽，今年將會派遣「瑪瑙」及「知足常樂」參賽，當中現時評分為89分的「知足常樂」上仗角逐香港經典盃，在「新力高升」之後跑獲亞軍，表現勇銳。

告東尼是香港打吡大賽常客，過往在此賽中屢奪殊榮，今屆他將會派出「美麗宇宙」參賽，力爭再創佳績。「美麗宇宙」去年來港前曾揚威南澳洲打吡大賽2500米一級賽，其後於11月在港首次上陣，在沙田以出色表現勝出一項1600米賽事。

告東尼曾於1983年、1987年、1988年及1995年以騎師身分四勝香港打吡大賽，轉任練馬師後又憑「幸運馬主」(2004年）及「喜蓮福星」（2008年）兩奪打吡冠軍，而去年他旗下的「加州星球」則在此賽中跑獲亞軍。

方嘉柏曾先後憑「極品絲綢」（2010年）及「達心星」（2021年）勝出寶馬香港打吡大賽。今年他將派出「喜旺駒」及新勝馬「直線力山」力爭第3度攻下此賽。

「喜旺駒」上季首4戰全勝，其後未再增添頭馬，但上仗角逐香港經典盃時末段展現強勁衝刺，最終跑獲季軍。「直線力山」上仗於2月26日首次代表方嘉柏馬房上陣，在沙田角逐一項1800米賽事，以悅目姿態打開在港勝門，表現令人鼓舞。

大衛希斯曾於2003年憑「勝威旺」在香港打吡大賽掄元，該駒是繼「確叻」後首匹摘下此賽桂冠的雌馬。大衛希斯冀望今次能夠憑曾在澳洲的一級賽上名的雌馬「一代天嬌」重溫舊夢，同時也會派遣在港初出即勝的「旗幟鬥士」參賽。

賀賢將派出「增有」參賽，此駒上仗以悅目姿態勝出一項1600米賽事，並已報爭週六在沙田舉行的1400米二班賽。

文家良今季屢創佳績，馬房主將「金鑽貴人」較早前在百週年紀念短途盃（1200米）中初嘗一級賽勝果。他將派出季內已兩勝跑馬地1650米賽事的「安遇」角逐今屆打吡。

寶馬香港打吡大賽的出賽馬匹上限為14匹，四匹後備馬匹分別為「開心寶貝」、「當年情」、「木火兄弟」及「威武覺醒」。