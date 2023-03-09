潘頓呢期夫卜 揀呢幾隻過關！

潘頓返來喇！上周潘頓趁停賽前，曾返祖家澳洲客串，結果發揮出十成水準，先憑「雅騰雲」贏出肯德百里錦標G1，之後再夥拍前香港練馬師麥菲文訓練的16倍冷門Communist，攻下另一場G1蘭域堅尼，於澳洲勝出一級賽數目增至13場，潘頓當日表現得非常開心，應該好滿意此趟旅程！

嚟到今次沙田周末賽事，潘頓停完賽強勢復出，騎者已表明今季仍會騎到季尾，更謂會出盡全力，務求打破莫雷拉170W單季最多頭馬紀錄。睇番今次潘頓坐騎質素亦非常突出，隨時挾旺勢大幅增添頭馬進帳。

今次騎足10場的潘頓，幾匹高班馬如新勝的「綫路之星」、上仗後上不俗的「日日型」、質素頗高的「金馳」都有機會建功。不過其餘中下班次坐騎，實力也不可睇小，好似第6場四班1000米賀廐初出馬「福國寶」，近兩次配潘頓試閘均跑第1名，天生速度優良，潘頓揀騎此駒唔會睇錯。

第2場黎廐馬「激光天下」，初出取勝一役表現有目共睹，以逾1馬位輕鬆壓下舊馬「騰飛塔」，賽後只加8分，仍留在四班有利，黎廐馬表現經常好開續好，有必要再追一次。

第5場四班1800米的「勤德威力」，亦是另一匹當起4歲馬，連續3戰非冠即亞，剛戰慢步速跟前跑，直路爆一段22秒78開齋，最後100米撻起後勁愈追愈強，今次增程200米 隨時更好跑。

尚不可數漏第1場五班1400米的「亞洲力量」，遲熟馬轉投黎昭昇馬房後進步良多，前仗衝贏「美麗新星」，上回排14檔兜外圈力追不及得亞軍，身在五班再贏不難，今次改配潘頓執韁，若然留放理想就有力補中。