今季已經畢業 鵬哥向65歲續牌之路進發！

恭喜容天鵬剛周三憑「小霸王」達標畢業！睇番鵬哥今季部署有序，9月中開齋後，於10月到12月全力開火共取15W，之後1月及2月回氣只各贏一場，似乎有心準備下半季再猛攻！剛戰練者贏4歲馬「小霸王」，今回質新分子更多，「潮州精神」熱身一仗有望戰力提升，而「伶俐驫駒」操起初出配馬房愛將周俊樂，可配合出擊。

容天鵬獨具慧眼，今季初不斷給機會予周俊樂，有心提攜，結果樂仔陣上演出愈來愈進步，騎練今季已攜手取得8Ｗ，今回二人又合作4匹，其中「多多配合」連仗獲亞試準值得重視，若想博較佳分頭，則可吼實初出的「伶俐驫駒」。

H布馬「伶俐驫駒」於9月開操，起先沙田兩試大閘俱遠離水準，但經過運往從化自然成長，上月於當地兩度試閘跑1000米俱得第2名，可見進度良好，質新馬憑體力及新鮮感，隨時在季中佔得優勢，夥拍鵬哥愛將周俊樂上陣，且看能否一鳴驚人？

至於第9場「潮州精神」，上仗初出配布文跑田草1400米，只負兩個多馬位予「永遠美麗」，反映戰力不俗。質新馬熱身一仗後往往威力提升，上月底由巴度試1200米泥閘跟前勝出，仄準而來值得提防。

此外，第5場自購馬「大登殿」由上季65分起步減至現時49分，結合剛戰出爭田草1600米追回殿軍之演出，現時評分有利，絕對有反彈之力。上仗由希威森策騎後再試一課泥閘，可惜騎者今期起被罰停賽2日，今次改由班德禮操刀，增程上田草1800米隨時更合其後上跑法，排6檔形勢不俗，值得留意。