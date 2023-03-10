潘頓停完賽 復出搵快錢

早前因不小心策騎被罰停賽的潘頓，明日刑滿復出重返本地戰線騎足10場，蔡約翰與賀賢兩位鄉里各有支持，再加上近期合作愉快之黎昭昇力撐，既有強大後盾支援，潘一哥有望連場報捷，「快錢」及「激光天下」曾在其胯下開齋，人馬夠晒合拍，機會突出。

在沒有潘頓的兩個回合，華將紛紛起革命，蔡明紹兩期賽事共執5W，梁家俊、何澤堯及周俊樂俱有受惠，然而隨着潘頓復出，恃其今季田草成績一面倒累積58W，已經比何澤堯總成績所得52W還要多，在一眾強大勢力加持下，成為信心保證。

潘頓停賽前憑黎、蔡兩廐「勝神威」與「有財有勢」梅開二度，如今復出有黎昭昇兩匹實力馬打頭陣，「亞洲力量」一連兩仗於1400米排劣檔依然非冠即亞，蘇兆輝停賽益下家，潘頓接手且排好檔，大有機會打響頭炮。第2場同樣克服劣檔一出即勝的廐侶「激光天下」，贏來大把在手，今仗縱使面對頂磅阻力，連捷機會依然樂觀。

蔡廐3匹坐騎之中，第4場「快錢」剛戰被迫自行領放，與前仗贏馬跑法有異，今仗只要有理想取位際遇，可展現應有威力，第9場「紅運帝王」亦有近績支持，而尾場「金馳」埋門試閘有備而來，潘頓接手求交代，騎練攜手可期再有頭馬見面。

尚有賀廐「勤德威力」與東廐「綫路之星」兩匹新勝坐騎，明日巧合安排同日出擊，以潘頓手上籌碼，數胡本錢雄厚，成為今期「騎師王」，機會可謂呼之欲出。