2023世界排名公布 香港賽駒包辦三甲

在最新公布的2023年首份浪琴世界馬匹排名表上，今年已兩出兩捷的「金鎗六十」排名首位，「浪漫勇士」及「加州星球」則分別居第2及第3位，3匹香港賽駒在這次浪琴世界馬匹排名進佔頭3位。

自2020年起便已打入浪琴世界馬匹排名的「金鎗六十」，於2023年首次上陣即能在一級賽董事盃中以一個馬位之先擊敗亞軍「浪漫勇士」及季軍「加州星球」奪魁，「金鎗六十」其後在一級賽花旗銀行香港金盃中以一馬頭位之先再次擊敗「浪漫勇士」取勝，令牠獲125分的國際評分。

「浪漫勇士」及「加州星球」亦分別以123分及122分的國際評分在浪琴世界馬匹排名上居第2及第3位。

排名第4的是美國賽駒Art Collector及愛爾蘭佳駟「瞄得對」，兩駒均獲評121分。前駒在飛馬世界盃邀請錦標 (一級賽) 中以四個半馬位之先奪標，為今年取得一個好的開始。「瞄得對」則在今年沙特阿拉伯的一項三級賽中以7個馬位之先大勝對手而回。

其他榜上有名的國際賽駒亦包括美國馬Elite Power (120分)、日本賽駒「本初之海」(120分)、澳洲佳駟「愛禮物」(120分) 及日本馬「勝局在望」(120分)。

浪琴世界馬匹排名 (由2023年1月1日至3月5日，3歲馬及以上)