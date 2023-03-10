【波馬同樂】金馳只忌傑出漢子

各位好，今次推介第10場三班1200米，復出的潘頓今場有馬可揀的情況下，繼續為「金馳」效力，值得信賴，4歲馬持續進步，贏未必，但上名機會極高！

蔡約翰馬房麾下的「金馳」，上年11月下旬初出，由潘頓出策抽1檔入Q，之後兩場雖然繼續強配，奈何先後抽8檔及10檔影響了發揮，但都能跑P及第5。不計上場退出，至今3戰均有獎金收，演出準繩，今藉2檔之助，不難再次前列歸來。

「金馳」能否開齋，最大威脅可能來自同樣今季才亮相，兼僅跑過3次的「傑出漢子 」。對上兩場用希威森，一次後上、一次放頭，試馬味濃。今重配華將一哥何澤堯，他與呂健威在剛過去的夜馬合作炮製了2W1P，合作有晒火花，一追無妨。

QQP我會兼顧潘一哥棄騎「逐夢年代」，這匹文廐馬上年底初出在潘胯下得第4，翌仗原班人馬再出，賠率熱了許多，但卻尾3過終點。今場潘頓不騎，換上另一前列騎師田泰安，質新馬有無限可能，不容輕視。

四重彩我會用「金馳」和「傑出漢子 」做複膽，配腳除「逐夢年代」外，還有今季4戰錄得3W1P、但磅重檔曳的「吉龍」；絕到唔會小用的「大才」，葉楚航的馬配巴度，有賠率的話隨時食指動；增程200米、在港初跑轉彎途程的「喜喜任務」，跑三三四四便夠數。祝大家好運！