【練馬師王】兩大澳洲陣營今期打骰！

上期跑馬地「練馬師王」，呂健威雖然在早段場次失利，但踏入下半場終於發威，憑「勇敢巨星」及「純金酒杯」包辦孖寶，一口氣取得關鍵24分，到尾場「心之行」是否影贏得第3名，也無礙威哥第6次封王。來到今期田戰，呂廐出馬7匹，即使部分馬有可爭之道，惟數據上不利冧莊，改吼其他倉口為妙。

兩大澳洲練馬陣營蔡約翰與希斯，今期火力十足，兩廐馬很大機會連場入圍，估計「練馬師王」寶座，非此即彼。今季曾9度封王的蔡約翰，今戰共派8駒列陣，當中「快錢」、「紅運帝王」及「金馳」一併起用冠軍騎師潘頓執韁，必拚無疑。查騎練最近5駒合作取得3冠1季1殿，全獲前4名，成績理想。列陣尾場三班1200米的「金馳」，在港首兩仗用潘頓，分別取得1亞1季，人馬發揮不成疑問，上月曾因右前腿不良於行退出比賽，但換來更充分時間休息，進入季尾時段，體力上隨時佔到優勢，可爭出頭。

至於第3場三班1000米的「至尊高飛」，或因只評61分原故，潘頓未有爭取策騎權，結果由連贏3期的田泰安頂上，此駒近兩仗取得1冠1亞，水準轉趨穩定，剛戰孭頂磅亦得亞軍，足證4歲馬進步持續，回師唯一勝途田草1000米直路賽，有力先為蔡約翰帶來12分進帳。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 2.75倍

2.告東尼 6.0倍

3.賀 賢 6.5倍

4.大衛希斯 6.5倍

5.黎昭昇 10倍

6.羅富全 12倍

7.容天鵬 14倍

8.呂健威 14倍

9.文家良 40倍

10.高伯新 45倍

11.韋 達 35倍

12.葉楚航 45倍

13.蘇偉賢 50倍

14.姚本輝 65倍

21.其他練馬師(苗禮德/丁冠豪/方嘉柏/何良/沈集成/伍鵬志/鄭俊偉/徐雨石) 40倍