【張基焦點】逐步贏1800闖勝門

法國好手巴度近期得到伍鵬志的支持，周六此對騎練繼續攜手出擊，「逐步贏」本身有能力，交出前仗水準，今場有權出頭。另外，「寶麗生輝」上仗谷草敗績可以抹去，之前跑1400米抽外檔也近，今次檔佳難以輕視。「天外飛天」重配布文兼加眼罩出擊，交代決心明顯。「紅運帝王」近幾次都輸形勢，此番改用潘頓應有不同演繹，值得追捧。

第5場四班1800米，樂善堂盃，「逐步贏」有質素兼能力不差，初出於泥地1800米跑近，但本身並不容易發揮，跑姿較為論盡，因此路程太長也必好，剛戰田草2000米有擠阻，結果大敗而回。畢竟前仗角逐田草1800米同程得第3名，遲望空下只不敵「翔龍再現」一馬位屬好賽績，今次抽7檔起步較好跑，沿途可走生位，值得留意。

第4場四班1400米，「寶麗生輝」質素未必太高，只是上仗之敗相信與本身不擅谷草有關，之前兩仗跑此程抽不利的外檔，不論跟前抑或稍留均能跑近，今次重返1400米有1檔之助，形勢截然不同，況且最近積極做工夫頻頻拍跳，屬希廐搏殺模式。

第8場四班1400米，「天外飛天」連搏兩仗未竟全功，今次刻意加眼罩，早前用此配備試閘走勢不俗，4歲當起分子，前仗同程入Q表現不侶，今次主要對手「日日友」抽14檔，有利其爭勝，值得重視。

第9場三班1400米，「紅運帝王」演出算準，蔡約翰亦想盡快為馬主建功，本身跑此程有遮擋較好，可惜近仗均要自己領放，今次預計有「大勢至富」前領，「紅運帝王」便有遮擋，可望把握良機開齋。