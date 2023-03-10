【進階選項】布文展現喜駿風采

隨着疫情緩和，世界各地通關回復正常，香港巿民又可以執個行李向世界出發。馬圈當然唔例外，練馬師與馬主們可以親身飛到海外出席拍賣會，始終近眼望過馬匹感覺完全不同。騎師們就繼續東征西討搵真銀，好像潘頓、布文等大紅人相信在三四月份來回澳洲香港不停，而傳媒朋友亦可以準備收拾行裝，月尾杜拜世界盃日到美丹實地報道。

今次賽事潘頓復出勢成焦點，同級數的布文近兩期卻只得1W，不過位置數目仍多，似是手風欠順，但這回鄉里復出又會否大樹好遮蔭？第4場「喜駿風采」在港出賽3次愈來愈近，上場排內檔臨場票數仍然偏冷，但走起來已較前暢順，畢竟是匹粗身大馬，且性賦均速，潘明輝駕馭催策時力度稍嫌欠盡情，狀態跑起今場換上布文，騎練合作近10匹7匹入三甲，非常準繩，再與「馬主雄風」同場負磅拉開且配搭轉強，反先機高。

川河首駒縮程形勢有利

第9場「川河首駒」在港初出跑1200米後上爆冷，成為連同澳洲服役以來首場頭馬。之後3次上一哩角逐，只有布文策騎入Q，負於「新力高升」，其餘兩場何澤堯排內檔，出閘跑了一段路已被擠出3疊蝕位跑，最後均速完成賽事。今場縮短200米跑1400米，照看今組形勢快馬都有三兩匹，有機會將馬群拉散，「川河首駒」6檔起步早段應可以安守在中後疊位置，交回初出贏馬那股22.78秒爆炸力，居於實力不強組別勝望濃。