【孖T孖住上】至尊高飛處升軌

長風餐單：日日型潘頓索騎

今次第2口孖T形勢頗有趣，值得跟大家研究一下。第3場除了「日日型」、「至尊高飛」及「團結精神」，餘下馬匹在對上一場，要不就係大冷門，要不就名次甚後，根本就幾乎無可取處，唯一有力推翻大局者，或許會是初出的「展宏圖」，但初出要孭到135頂磅，也有一定戒心，因此宜用雙膽策略，能夠多拖幾匹配腳之餘，亦可慳注碼。

「日日型」低沉多時，上仗配薛恩出爭最擅長的直路賽亦成為22倍冷門，結果全程愈走愈入，在最不利的跑線亦能夠追回第3，反映馬匹確全面復甦，潘頓挑通眼眉立即索騎，人馬以往4次合作2冠1亞1殿根本極合拍，作為馬膽很合理。「至尊高飛」則屬典型蔡廐當起馬，前仗贏直路賽尚因莫雅之助，但上仗轉爭1200米兼改配賈傑美，亦跑獲甚有威脅的亞軍，看來馬匹確處升軌，今次用田泰安遇弱旅，三甲應穩。

梓忠餐單：綫路之星檔佳好跑

揀膽揀得好，大大節省本錢，要切合馬膽條件，當然是那些不一定會贏卻能經常跑入三甲的馬匹最適合。

第4口孖T首關出馬不多且有重心，會以雙膽策略。「綫路之星」上仗熱至1.8倍順利奏捷，潘頓操控步速得宜，今次C跑道與上次C+3欄都是放頭較有利，而且再一次排2檔，機會仍然突出。另一匹馬膽揀「縱橫天下」，今季跑7次得3冠2亞1季，唯一不上名也不過輸一個馬位之內，實在準得交關，雖然今仗初上二班，但跑1400米比一哩更有把握，田泰安乃最佳拍檔，可放心捧場。

頭關雙膽慳注，尾關亂局可用複式大包圍策略。「閃得快」、「日日友」及「聚風雲」乃路程專家兼近況可取，「陽明天空」重配何澤堯亦可靠，「俠客行」潘頓不放手勿小覷。特別留意「元朗之星」上仗落飛搏輸，小心升班換人施回馬槍。