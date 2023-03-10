【J臣研究所】激光天下形勢大好

馬會剛公布下季廖康銘（Mark Newnham）將來港從練，諗番以往有外籍練馬師來港，55歲都已算高齡，不過可能近年香港將練馬師退休年期一再推遲，計落廖康銘都有至少有10年玩，悉尼練馬師嚟到，唔知會唔會增加潘頓留港興趣呢？

潘頓停賽復出，立即手執一堆重兵，當中上次筆者已大力推介嘅「激光天下」，由12檔變4檔，面且上次段段快開都拋甩贏馬，睇嚟冇咩馬阻到佢連捷。配腳有幾隻新馬進度未足，跑過嘅馬以「開心高球」進步最大，埋門兩個大閘稍騎落去加速力強，睇落1400米更好，但睇嚟今場有力上名。「營造組裝」對上兩個第3名未算太叻，勝在今場冇咩對手，上名唔難。「多多配合」上場如非塞一塞，可能會再追近，惜今場檔劣，只宜作配。

第8場馬膽再揀黎廐嘅「忠肝義膽」，呢隻馬上季喺葉廐已有走勢，今季轉倉後喺三班拚，前仗不敵「新力高升」跑第4名，水準已高，帶住呢場賽績落四班根本惡過老虎。本來擔心佢負重磅影響表現，但主要對手同佢負磅差距唔大，似乎都唔難克服。「陽明天空」今季進度稍徘徊，但質素值三班，今場檔靚有得爭。「聚風雲」上場如非留得太後及遇上慢步速，應該已經勝出，不過霍宏聲近期騎馬車前倒後，馬有能力都只能拖腳。「天外飛天」1400米最好，不過易位難贏。而「閃得快」勝在準繩。