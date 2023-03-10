【三重彩地帶】雙膽「至尊」一熱一冷

第3場三班1000米，同場冇馬今季贏過三班賽，水準偏低，「至尊高飛」克服升班的難度大大降低，近4場1冠2亞不斷進步，這類蔡廐質新馬連捷連升乃家常便飯，三甲穩如泰山。複膽博另一匹「至尊」，「精英至尊」4戰全敗次次大冷，然而近兩場同程雖敗，但走勢逐漸上力，上場起步食正三文治墮居尾列，嘉里捉實仍自動搶走，望空衝刺又要轉跑線，整體發揮一般下輸3乘半已收貨，大幅進步談不上，但已具備一定戰鬥力，在弱組已夠爭。「日日型」季內7戰3P，在80分左右覺行人止步，用到最佳拍檔潘頓乃最後殺着。「團結精神」上場取得久違了的三甲，老馬回勇，60分棄四班跑三班，起用鍾易禮再減10磅，109磅對8歲馬助力甚大。「常常有餘」上季兩勝三班谷草，今季卻交白卷，4歲無理由咁快退步，轉田草初試直路賽希望有驚喜。

元朗之星賺形勢

第8場四班1400米，「日日友」上場1檔慢步速放返，勝後加磅兼外移至14檔，若然被對手頂在外疊，發揮隨時打折扣，只宜做腳。今場後上馬居多，欠缺步速下，能前置而磅輕的「元朗之星」可施突襲，不妨用作冷膽。「元朗之星」評40分可報頭場五班同程，但近兩場孭重磅表現一般，選擇跑四班負輕磅，對7歲馬應有正面效果，況且季內四班曾上名，絕對不落下風。「忠肝義膽」同程跑過4、5名，頭馬是「遨遊氣泡」及「新力高升」兩匹4歲精英，今場落班何來這類高質對手？「天外飛天」季初試過跟前在同程入Q，今場2檔可依樣葫蘆。「聚風雲」連續兩場受制慢步速力追屈居亞軍，能力唔懷疑，只是今場很大機會又遇不利形勢，隨時又姍姍來遲。■海東