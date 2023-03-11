【分秒在握】齊齊搵快錢

蔡約翰的當起馬，從來不宜估頂，今次出爭1400米的3歲「快錢」，雖然上陣以來有贏有輸，但表現愈來愈進步，上仗2.5倍熱倒後捲土重來，賠率稍回之下，絕對值得投以信心一票。

今次第4場四班1400米，曾在季內414場跑第1、第4、第5名的「馬主雄風」、「喜駿風采」及「快錢」又再同場，計及步速形勢，筆者認為上仗名次較後的「快錢」，有力反敗為勝。

這就要首先分析上仗1400米的步速，414場首1000米造58.8秒，單看數字並不算快，但當日田草C+3跑好地，同日二班「綫路之星」該場，首1000米造58.7秒；三班「永遠美麗」該場造58.7秒；而同屬四班的「日日友」則造59.4秒，如此來一個對比，就可以看到四班「快錢」所造的58.8秒，貼近二、三班的步速，而比另一場四班則快6線，因此搶頭的「快錢」，末段稍弱就變得合情合理了。

事實上，414場殺入三甲的「馬主雄風」、「燈胆王子」及「閃得快」，統統係雙位數走位追上，這情況其實相當罕見，因此放入第5名只輸兩位多的「快錢」，其實特別值得備忘，潘頓吸取過上仗經驗再來，敢信留放尺寸會更佳。

■長風

第4場 3快錢 4馬主雄風

7健康之星 1駿龍駒