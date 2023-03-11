【戰況R2】潘頓唔落實騎開心高球 益咗布文

「開心高球」在港兩戰谷草之後，今仗轉戰田草，雖然賽前潘頓試過兩課大閘都唔騎，但易配布文依然發揮出威力，2檔起步後守喺貼欄前方位置，直路望空贏得輕鬆爆出11倍冷W，布文起孖。

賽後，練馬師羅富全話「開心高球」賽前兩課閘由潘頓試，但問潘頓幾時有空檔跑嗰陣，騎者答唔實，同馬主商量後決定唔等潘頓，所以搵布文跑。「開心高球」今季兩場都跑谷草，主要係之前試谷閘試得好，但隻馬仲後生，出賽兩場一次慢閘，另一次抽大外檔形勢唔好，敗不足據，所以決定轉到大場一試，今場贏馬主要有2檔幫手，不過隻馬仲好後生，仲有進步空間，而試閘除綁脷帶效果唔錯，所以轉一轉配備試。

「開心高球」馬主黃士心表示，愛駒今場抽到2檔，賽前有信心，唔擔心大熱門「激光天下」構成威脅。「開心高球」今場獨贏11倍，佢同埋兒子都有投注，結果贏得30萬元，非常滿意愛駒表現。

今場跑第2名為周俊樂「多多配合」，「營造組裝」跑第3，第4名為田泰安「天外驚天」，潘頓1.7倍全熱門「激光天下」直路受到鍾易禮「赤兔猴王」干擾，搞到左片右片，最終倒灶。

第2場賽果：7-8-2-12

組合獨贏3揀1賽果：A2(最後賠率4.1)

二重彩賽果：7-8(最後賠率115)