【戰況R6】不可擋鍾仔大逃贏馬 小組會唔會問呢？

第6場四班田草1000米，潘頓初出馬「福國寶」成為2.4倍大熱，不過擺前埋唔到尾只得第5，反而呢場頭馬係近期成日跑第3的「不可擋」，是次換鍾易禮有10磅減，一出即閘就採大逃跑法，頭兩段12秒70、20秒24真係超級快，至少甩開對手幾個馬位，但最尾佢頂到返來唔斷呀，嗱...競賽小組成日關注大逃，成日問人哋點解咁跑，今次又使唔使問呢？其實鍾易禮成日都係咁贏架喇，佢在港贏到19W，差一場就升格減7磅了。至於是場跑第2、3名，係19倍的「連連勝利」及布文坐騎「時時好運」。

「不可擋」馬主駿馬團體會員陳衍里醫生說，愛駒速度十分快，賽前提醒鍾易禮盡量向前衝，結果牠出閘不久後便佔得有利位置放頭競跑，加上騎者有減10磅優惠，最終順利勝出。呢場賽後，見到馬主女友人開心曬飛，睇嚟事前已睇好，中到呢隻5.5倍馬呀~

而贏到今季25W嘅韋達，話鍾易禮之前騎過一次「不可擋」，嗰次出閘慢咗，而鍾易禮騎過一次之後了解咗馬性，今場出閘非常爽，而且好快切入外欄領放，加上佢嗰10磅幫到手，結果「不可擋」終於可以贏番一場，騎師應記一功。練者表示，「不可擋」跑法單一，放頭係最佳跑法，睇「不可擋」之前幾場負重磅都連番跑入位置，相信今場贏馬後升三班負輕磅都仲有爭勝機會。

第6場賽果：1-14-6-9

組合獨贏3揀1賽果：A2(最後賠率2.6)

二重彩賽果：1-14(最後賠率115)