【賽後報告】論文口有血照跑 全程內閃

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，「銀亮威龍」被發現流鼻血。獸醫於賽後立即檢查「各取所需」，發現該駒流鼻血，同時發現該駒右後蹄踭部輕微割傷。

第2場：被查詢時，見習騎師鍾易禮報告，「赤兔猴王」大部分途程上外閃，導致轉直路彎時走外疊。小組認為「赤兔猴王」的走勢難以接受。「赤兔猴王」必須在轉彎途程上試閘及格後，才可再次出賽。

被查詢有關「激光天下」的表現時，潘頓表示，他未有獲發明確指示讓坐騎領放，能夠讓坐騎佔取領先馬匹之後有遮擋的好位，坐騎走勢令人滿意。他說，坐騎在接近350米處時受干擾後，對催策毫無反應，而他對坐騎在直路上的動作有一些疑慮，因為坐騎在催策下傾向斜跑。練馬師黎昭昇確認他發出的策騎指示。他又說，「激光天下」出道首戰勝出，其後於2月28日試閘的表現令馬房上下感到滿意，他曾預期該駒是日會表現良佳。他又說，鑒於潘頓的意見，他將安排該駒接受獸醫評估。

第3場：抵達起步點後，「精選威」被發現右後腿輕微割傷。「精選威」接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。同樣於賽後，見習騎師鍾易禮報告，「團結精神」於起步時受阻礙後未能展現一貫的前速，走勢令人失望。獸醫於賽後立即檢查「團結精神」，並無發現任何明顯異常之處。

第4場：「馬主雄風」在最後四百米嚴重受困而未能望空，因而在直路上未能施為。

第5場：巴度（「逐步贏」）在直路上多次對坐騎右肩用鞭，被罰款7,500元。被查詢有關「金德義」的騎法時，布文表示，儘管他未有獲發明確指示要讓坐騎上前，但馬主及練馬師均認為坐騎會順其自然地佔取前列位置。他說，他認為賽事早段步速偏快，導致坐騎居較賽前預期為後的位置。他又說，坐騎於早段及中段沿途均未能取得遮擋，而賽事步速於接近1200米處時減慢，導致坐騎於此階段走勢較佳，因此他不願讓坐騎展步上前。

他又說，他決定讓坐騎留居中間位置也是受到坐騎居頭馬「逐步贏」之後及外側的位置影響，他曾預期倘若他讓坐騎發力上前，坐騎將被帶出較外疊。他進一步表示，「逐步贏」於800米處向外斜跑，他得以讓坐騎在該駒之後取得遮擋，並於入直路時跟隨該駒，其後將坐騎移至該駒外側，坐騎繼而望空及不受干擾地競跑至終點。

第6場：跑過200米處時，「電路七號」將頭向著內側的「連連勝利」轉動，試圖噬咬該駒。由於這已是「電路七號」在近仗中第2次干犯同類行為，小組認為該駒的競跑行為難以接受。「電路七號」必須在居於馬群中競跑試閘及格後，才可再次出賽。

賽後，潘頓（「福國寶」）表示，坐騎今仗出道首次上陣，或不適應沙田直路賽，而或較為適合在轉彎途程上競跑。獸醫於賽後立即檢查「營造創科」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多痰，同時發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告，並發現該駒舌頭輕微割傷。小組認為「營造創科」的表現及閘內行為均難以接受。「營造創科」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第7場：班德禮 (「星運子爵」) 承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近800米處時，他容許坐騎在尚未帶離「中華盛景」下向內斜跑，導致該駒不必要地受擠迫及失去應有的跑線。小組判罰班德禮由3月19日星期日開始停賽，直至3月23日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

第8場：賽後，霍宏聲報告，「聚風雲」於早段受擠迫，其後於早段及中段沿途傾向搶口，對面直路上在一段途程上在「忠肝義膽」內側緊迫競跑。他又說，坐騎因而在直路上難以追前。

被查詢有關「天外飛天」於直路上的騎法時，布文表示，他讓坐騎於入直路時跟隨「陽明天空」，繼而觀察到該駒走勢良佳，但傾向外閃。他說，因此他選擇將坐騎推進至在該駒內側與「俠客行」外側之間的窄位。他又說，當他催策坐騎時，是日首次佩戴眼罩上陣的坐騎不願推進至該空位，因此他在250米處至150米處未能全力催策坐騎。他又說，坐騎於接近150米處時移至「陽明天空」外側，繼而於末段衝刺頗佳。小組認為布文在此情況下所採取的競跑策略屬合理。獸醫於賽後立即檢查「明欣賞」，發現該駒右前腿不良於行。

第9場：抵達起步點後，「論文」被發現口部有血。「論文」接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。「論文」於末段內閃，導致騎師布文於接近終點時須停止策騎及修正坐騎。賽後，布文報告，坐騎於早段過於搶口，導致在直路上再無餘力展開衝刺。賽後，蔡明紹報告，「馬梟雄」沿途內閃，在直路上尤其嚴重，導致他對坐騎全力施為時受到限制。

第10場：賽後，嘉里（「神舟皓祥」）報告，坐騎在直路上外閃及難以被力策。 同樣於賽後，巴度報告，儘管「大才」自800米處起受力策，但毫無反應，走勢令人失望。