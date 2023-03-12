【刨馬指標】鍾易禮擺前走 步速就一定快？

鍾易禮今季在港開始策騎生涯，既然有10磅減，究竟點運用先最有優勢？呢位小將今季就成為「大逃之王」，好多場馬都係擺前面狂放，呢個跑法成功率唔錯，剛剛就有「不可擋」直路賽前段放鳶，頭段快到12秒70、第2段20秒24，甩開主馬群幾個馬位，對手追到氣咳呀，最終真係畀佢帶到，賽後練者韋達仲同佢擊拳，好滿意佢發揮添。

師傅告東尼，似乎都鐘意徒弟放甩轆，「八駿巨昇」初出贏馬一役，入直路成棚馬只係望到前面車尾燈，堅係極速傳說咁，仲有「綫路之星」、「綫路菁英」唔係大逃但都係放得極快下獲勝，比人孭少10磅，梗係段段開快扯爆你喇。

睇中鍾易禮10磅狂放威力嘅，仲有羅富全同沈集成，羅廐「幸運傳奇」季初166場泥地一哩，就在10磅小將胯下大逃最終贏5馬位返來，當日場地啱放隻馬又夠弗，再減多10磅真係點快都唔斷尾，但若果唔係六爺賽前叫佢咁跑，量鍾仔都唔夠膽放到咁快喇。沈廐「同有友」216場都係亡命式狂放，拉士幾步真係停架喇...好彩都頂住「金鼓齊昇」，唔係又畀競賽小組問話了。

截至目前鍾易禮累積19場頭馬，13隻係放返來W，當中差唔多全部都係偏快或正常步速，慢步速放贏嘅只有「合衷共濟」同「雙天至尊」，「快」已經係鍾易禮代名詞、呢個跑法亦係最有優勢，其實有佢放頭嘅賽事，多數都係快步速，各位就算唔買佢，亦都可以留意吓後上馬，幾乎一定有步速，靠追都唔蝕呀。