廖康銘有耐性 新季未必會搶攻？

馬會上周五公布，澳洲練馬師廖康銘（Mark Newnham）將於2023/24年度馬季來港開倉，練者當日早上會見傳媒時表示：「我一直有留意香港賽馬，決定來港發展是希望挑戰自我，感謝馬會發出牌照，令我一圓在港當練馬師的美夢。」談到未來目標，廖康銘直言最想贏得香港打吡大賽，還有參與一年一度的香港國際賽事。

廖康銘說：「每匹頂尖賽駒，一生只有一次機會角逐香港打吡大賽，和很多練馬師一樣，我最想稱霸香港打吡大賽。」除了香港打吡大賽，廖康銘亦期待參加每年年底的香港國際賽事，藉此與本港及世界各地的練馬師較量，事實上，廖康銘以住曾多次來港出席國際賽日。

廖康銘在馬圈奮鬥已超過30年，期間曾跟隨澳洲殿堂級練馬師甘明斯及活侯夫人，可謂名師出高徒。在追隨盃王甘明斯時，廖康銘曾與多匹星級賽駒合作，包括「大賽之王」、墨爾本盃得主「京士頓令」等。廖康銘曾在歐洲工作，到了90年代末便返回澳洲，開始在著名的活侯夫人馬房擔任見習騎師，一直默默耕耘。

今季來港開倉的新西蘭籍練馬師黎昭昇，季初要一段時間才慢慢入局，不少人估計廖康銘下季初期，可能亦會歎慢板。而練者本人則說自己是一位有耐性的練馬師，並深信有個別賽駒需要花較多時間照料及訓練，才會取得好成績。

廖康銘只有7年從練經驗，他於2016年成為練馬師，目前在蘭域設廐，而在悉尼練馬師榜上經常躋身前列，至今已累積近400場頭馬，包括逾40場黑體賽冠軍，訓練過不少優秀賽駒，包括「影子英雄」，此駒來港後被易名為「包裝永勝」。