【分秒在握】強項再臨有將來

當紅騎師，選擇自然多，但有時候揀錯，有時候停賽，亦有時候身體不適，如是者接手者若能好好把握機會，就隨時是另一個故事。「美滿將來」布文重新接手，人強馬勇值得看好。

梁家俊當年偶遇「美麗傳承」，之後爆冷贏埋香港一哩錦標，但因為在女皇銀禧紀念盃與「平湖之星」同場，騎者幾經考慮下放手，潘頓有機會重新接手兼贏埋，之後先奪冠軍一哩賽，再完成一季8捷壯舉，成就了一代馬王傳奇。

騎者必須把握機遇

今季最令人無奈的，怕且係「新力高升」的故事，季初連輸兩仗後由蔡明紹接手，人馬首次合作被初出的「步大威猛」成功偷襲屈居亞軍，之後在國際賽日首次挑戰1400米，一舉擊敗「遨遊氣泡」及「金馳」，眼看就要火速上升之際，蔡明紹卻因為試閘腳傷被迫缺陣一段時間，而「新力高升」亦自然要換人，結果配上何澤堯後連贏3仗，目標更直指打吡大賽，看在眼裏的蔡明紹當然不是味兒，但馬圈就是如此，當機遇出現，必須好好把握，否則時機一過，就沒有如果了。

「美滿將來」早前由布文策騎連續兩仗在谷草1200米入Q，上仗換上蔡明紹出爭強項，但就力拚下以短頭位飲恨，據悉今次會由布文重新接手，文廐有40分「大家開心」列陣同日四班1200米亦不跑五班，擺明係讓路予39分「美滿將來」，戰意鮮明下，有力爭取季內4場亞軍後的首場勝仗。

■長風