【蹄聲妙影】飯局復常 係時候練酒量

隨著社會復常，圈內飯局亦逐漸多番，不其然回想起好多笑料發生過，但都係關乎酒精，曾經有次一位外籍練馬師搞Farewell，宴請所有傳媒，一於與眾同樂，席間仲搞咗場慈善啤酒競飲大賽，進入總決賽時，某大隻記者開始到頂，賽事途中忍唔住表演音樂噴泉，搞到另一位身兼MC嘅資深女記者一身都係，畫面真係要打格。

另外，有次班編輯趁抖暑空檔，柴娃娃約埋去唱K Buffet，東星最鍾意熱鬧，梗係仆到去，當去到深夜氣氛推至高點，大家都飲到紅都面晒，諗住唱埋首《浮誇》就散band，5條麻甩佬用一支咪唱，可以想像畫面有幾sweet，氣氛有幾high爬，但就係因為咁先出事，事關唱到假高音位，東星feel到心口有浸暖流，原來陣中有位哥仔請大家食麥皮。

最近，有位亭亭玉立嘅行家跑完日馬，一如以往返屋企數銀紙，點知出lift嗰陣，身後有位目光呆滯嘅拖鞋男跟埋去佢屋企門口，行家見一對一，亦唔知對方有冇武器，於是先禮後兵，問佢搵邊個，拖鞋男就話識行家啲屋企人，仲開埋手機畀佢睇證據，行家就趁拖鞋男變低頭族，立即以迅雷不及掩耳嘅速度入屋兼閂門，跟住即刻打電話去樓下保安求救，之後先至知原來拖鞋男係屋苑內一位著名醉貓，經常入錯屋，所以酒都係淺嚐算。

初步提供:

第1場8「齊喜」

第6場6「贏科超影」

■東星