【賽馬以外】今次買唔買綫路光明？

今個禮拜三繼續係平淡嘅跑馬地賽事，只得兩場三班賽，四班谷草1200米終於唔使拆3組，卻仍有兩場，事關仲有場四班谷草1000米。不過，筆者就好想知上次畀人查詢跑法，兼且要押後研訊嘅第2場五班谷草1200米「綫路光明」最終跑成點。

呢匹由容天鵬訓練嘅5歲PPG，頭10次上陣全部輸晒，最叻跑過第7名，因此由52分減到24分，上次轉爭谷草1200米，唔知係咪因為抽2檔好位，臨場得14倍，最終後上跑第3名，如果有留意賽事片段，甚至會覺得如果鞍上人周俊樂早少少騎，應該可以威脅亞軍「大家開心」。唔知係咪呢個原因，競賽董事小組當晚亦立即問吓周俊樂點解咁跑，最終決定押後研訊。筆者都喺呢度提過，以往如果揀喺非賽日進行嘅押後研訊，通常都係大單嘢，結果周俊樂呢單真係喺非賽日進行，點知最終Jerry乜事都無，只係告誡吓，結果令筆者有啲意外。

既然周俊樂最後無事，筆者當然睇吓啲判詞，話晒係新首席受薪董事方顯韜上任後首宗重要研訊，結果發現小組原本真係想話Jerry觸犯天條(賽事規例第99(2)條)，若然成立即係話Jerry令「綫路光明」冇咗亞軍，隨時重罰十幾日停賽。最終小組認為呢條規例並非懲罰干犯「純粹判斷錯誤」的騎師，最終無向Jerry提出指控。即係話，如果真係判斷錯誤，未必一定係死罪。再睇埋啲內容，小組認為由於賽事頭400米步速偏快，因此覺得周俊樂未跟足策騎指示跟前，並非不合理，而最後300至200米嘅判斷錯誤，係因為容天鵬一早講明「綫路光明」已被確定僅具備短促的衝刺力，只能喺直路展開一次短程衝刺，所以嗰度唔騎並非毫無理由，再加埋最後150米被撞失去平衡，結果判周俊樂無事。

由呢啲判詞可以睇到，競賽小組的確會因應賽事步速，再觀察騎師嘅跑法，昔日小組亦曾試過因為某啲騎師放得太快，罰佢未有盡力策騎。另外，今次亦反映練馬師嘅策騎指示，絕對係有力證供，證明嗰位騎師有無蠱惑，從今次亦睇到，容天鵬應該喺研訊室力撐周俊樂，覺得佢算係跟足指示。

講到呢度，「綫路光明」周三晚再次上陣跑五班谷草1200米，究竟值唔值得捧場？其實透過上次研訊，都畀晒貼士大家。喺容天鵬心目中，「綫路光明」非常力短，要有好檔兼慳慳埋埋追一段，上次睇嚟似姍姍來遲，可能呢個發力點先係啱啱好。況且上次問到咁，今次照計一定唔會改跑法，若非早發力輸咗固然難睇，最慘萬一次早發力但貫注到尾贏馬，真係唔知點解話。既然咁多疑點，一匹力短嘅五班馬，今次應唔應該買，自己度吓啦。

■山無陵