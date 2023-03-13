【超強陣】觔斗雲載輝哥出動 會出埋龜波氣功？

2019/20馬季冠軍練馬師姚本輝，近期贏馬引擎全力啟動，3月5日更締造4W，相隔23年後再一次四喜臨門，頭馬數字更衝上37W，一度追上練馬師榜第2位，睇來有機會再度衝擊冠軍寶座！輝哥之後兩期雖未再有建樹，但睇番所派馬多為冷門，落敗不難理解，查此倉近4匹6倍以下有飛馬，錄得全勝佳績，今個周三姚廐有多匹預計熱門馬派上戰線，又是發威之時。

姚廐今期5匹上陣馬，4匹於上仗或前仗勝出，其中「觔斗雲」、「精彩生活」及「鑽飾翱翔」俱於2月15日晚谷戰取勝，協助練者勝出「練馬師王」，今次再度配合出擊有力再贏。第4場「精彩生活」上仗改爭谷草大勝3個馬位，場地性能優秀，趁弗有力再下一城。

第8場四班1200米的「同盟力量」，7歲馬仍保持上佳戰鬥力，前仗排9檔走外疊，仍能在快步速賽事中率先過終點，回氣一仗後，今用鍾易禮減10磅威脅更大，分分鐘可放到。

第5場四班1000米，季內兩度報捷的「鑽飾翱翔」亦再度披甲，剛戰蹄下敗將「龍東傳承」再出已補中，可見「鑽飾翱翔」實力同狀態均處極高水平，召來潘頓執韁，升班也不可睇小。

第9場三班1650米的「觔斗雲」，更是姚廐其中一匹最具朝氣之當打馬，近8戰取下3冠2亞2季，剛戰排10檔仍能輕勝一個多馬位而回，表現出色。是次隔一個月跑，埋門仍安排試閘，準備積極，相信姚本輝又可憑「觔斗雲」再添頭馬。