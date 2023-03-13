上周三佢啲馬難贏到爆 呢期幾隻易好多~

賽馬運動對於騎師的體力及集中力要求極高，蔡明紹傷愈復出後起初表現普通，但很快重拾賽事節奏，重新贏馬。上周三谷戰更取得3W，當中有克服外檔後上爆62倍巨冷掄元的「競駿翩翩」，也有搶前放到的「龍東傳承」，加上跟牢步速追贏的「飛馬將軍」，蔡明紹此3W演出技驚四座，今回谷戰又有幾匹勇銳坐騎，一於捧蔡明紹做「騎師王」！

雖然潘頓上周三停賽未能上陣，但憑住何澤堯及蔡明紹等幾位騎師之優異演出，全晚賽事都鬥得激烈精彩。睇番今季除了何澤堯站穩成為新二哥，蔡明紹最近表現也爭氣，上周三取得3W，演出勇極，但「騎師王」累積分數仍比何澤堯少2分，因此未能封王，相信蔡明紹今次再認真鬥鍊，有機會贏番次。

第8場四班1200米，文廐「鼓浪精綵」上仗於同程排10檔起步，僅敗於再出輕勝的「小霸王」獲亞軍，伸算賽績可調高評級。5歲馬埋門有拍跳工夫，可望保持水準，蔡明紹接手排6檔可予重視。

另一匹第3場同樣跑四班1200米的文廐馬「大家開心」，也交予蔡明紹策騎。此駒上季首捷正是由此位華將主理，人馬合拍。加上「大家開心」剛戰於五班負頂磅也跑獲亞軍，狀態回勇，今次出戰四班恃輕好跑，有權再闖勝門。

第4場東廐「綫路菁英」，上仗告東尼已安排蔡明紹接手及縮程跑谷草1650米，主動馬早段交出前速，但沿途被迫走三疊望空，加上步速超快，落敗也有藉口。今次蔡明紹再騎，只要際遇稍好即可入戰團。