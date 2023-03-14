下周三賽後啟程往杜拜跑阿喬斯 Jerry感激幕後支持！

隨住疫情放緩，來往各地嘅交通限制都得以解除，唔單止騎師可以返回家鄉策騎之外，馬匹亦都可以去吓唔同地方遠征，另覓出路之餘，贏埋就真係為港爭光！今年杜拜世界盃賽日，將有5匹香港代表遠征出戰3場賽事，當中「多巴先生」同埋「將王」將會出戰杜拜司馬經典賽，而「龍鼓飛揚」就會跑杜拜草地大賽，至於「好眼光」以及「韋小寶」則出戰阿喬斯短途錦標。

是次亮點之一，相信係「韋小寶」今次將會配周俊樂(Jerry)出戰。至2012年蔡明紹代表香港騎「加州萬里」遠征杜拜後，近11年來再有華將有份出戰杜拜世界盃賽日，Jerry表示心情非常興奮，感謝馬主以及練馬師嘅支持，始終要遠征跑大賽，幕後可能都考慮用外國騎師或是大師傅出戰，但自己今屆能有份參與，感激佢哋信任。提到「韋小寶」能否應付1200米直路賽，Jerry就話唔擔心，事關「韋小寶」在港服役初期係1000米直路賽起家，加上現時「韋小寶」前速唔太快，相信跑1200米直路賽會更合發揮。

Jerry又透露，跑畢下周三(22日)跑馬地夜賽後就會即刻搭飛機前往杜拜，但屆時未知「韋小寶」會否再由自己親操，要再同練馬師商量。