何澤堯周三響主場達標？！

何澤堯在港累積頭馬已去到498場。

本地一哥何澤堯雖然剛周六交白卷，未能成功衝擊個人從騎第500W，周三晚返回谷草手握多匹實力分子如「銀進」及「自力更生」，騎者只要繼續發揮今季谷草的出色表現，要取得頭馬達到目標，絕對可以做到。

馬季已舉行過52個回合，何澤堯如今已累積52W，已經超越去季50W，以目前走勢，今季要刷新2019/20季度67W個人最佳紀錄，絕無難度，但在締造新紀錄之前，先向個人從騎第500W新里程進發。

上季初何澤堯以丁廐「四季喜」取得個人在港第400場勝利，騎練今戰頭場合作「博愛之光」，極有可能成為騎者關鍵時刻重要勝仗。此駒今季專注谷草雖未曾上名，卻一再有接近走勢，換何澤堯必然力爭轉廐首勝。

呂健威與何澤堯向來合作緊密，自然有心造就騎者衝擊500W，當中「能文能武」上次增程一哩效果不似預期，重返前仗上名1200米排1檔，有望重新展現威力。廐侶「自力更生」剛戰谷草一哩跟得較前，未能交出前仗贏馬之凌厲後勁，但亦只負個多身位得第5，何澤堯吸取教訓，今仗必做齣好戲。

銀進瞄準勝途1200米

徒弟邁向新里程，方嘉柏作為師傅當然要出一分力，「銀進」季內配何澤堯7戰得2冠1亞2季2殿，人馬合拍縮程再爭勝途必有圖謀。