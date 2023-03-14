今期買葉廐WP過關！

跑完52次賽事，不少馬房仍未達標畢業，其中葉楚航馬房至今取下12場頭馬表面不太差，但此倉五班頭馬卻多達5場，現時馬會按例五班頭馬只計2場，即是葉廐現時合資格頭馬只有9W，距離從化倉18W達標要求，足足有9場差距，餘下日子要急起直追。還幸今次谷草，葉廐所派4駒均具不俗機會，有力爭取頭馬進帳。

第3場四班1200米的「旅遊高球」，自購馬於愛爾蘭贏過1400米，來港於三班起步，頭4仗全跑田草吸收經驗，上仗轉場初跑谷草1200米，配黃俊排12檔起步，受人忽視下冷至136倍開跑，但走勢奇勁，留到包尾入直路兼於內欄多番搵位，尚可在終點撲近得第6名，可見跑谷草更佳。今次再跑同程，強配布文執韁，騎者埋門跳一課仄準，顯見對此駒重視，有力拚勝。

另一匹用布文的葉廐馬，乃列陣第8場四班1200米的「競技勇士」，6捷馬評分曾高達91分，根本班底甚高，逾兩年未有頭馬露面，評分已跌到60分以下，上仗出爭同程留到包尾仍追回季軍，只負於質新的「淺草飛」及「凌厲」，反映狀態回起。埋門也由布文親跳一課，戰意極盛，可再闖勝門。

第1場五班1800米的「老表醒」，今季一再跑近，7歲馬未盡退化，已有兩年多未勝，航哥當然想贏馬向馬主交代。五班頭馬縱然對航哥達標畢業冇幫助，但相信練者仍會傾盡全力報答幕後。

尚有第4場四班1650米的「星雲浩騰」，來自新西蘭的自購馬，在港5戰雖然未曾跑入三甲，但近3仗落敗距離不斷縮窄，上次落四班跑田草1600米，留到最後跟跑，負5個多馬位不算差。今次轉爭谷草一哩，埋門連續兩課拍跳甚積極，「紅運帝王」一族馬有權出冷。