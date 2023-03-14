【練馬師王】「即場投注」賠率變化 洞悉贏馬先機

上期沙田「練馬師王」，羅富全豪奪3W，以36分勝出。賽前大熱門蔡約翰全日成績2冠1亞，只取30分飲恨，爭取第10次封王，還須努力。雖然蔡約翰失落於「練馬師王」，但臨場根據「即場投注」賠率走勢，卻不難發現尾兩場參戰馬「紅運帝王」及「金馳」頗具贏馬機會。

當日羅富全迅速起孖，同時蔡約翰連輸兩匹熱門「至尊高飛」及「快錢」，後者的「練馬師王」賠率一度飆上十餘倍，直到第6場「連連勝利」入Q，蔡約翰一瓣又跌到3倍。但必須留意當時已落後羅富全18分之多，蔡廐卻僅餘3駒可爭功，還包括了機會一般的「笑哥兒」，在必須起孖才有機會反先的情況下，「即場投注」明顯偏熱，可見操盤人士已洞悉蔡約翰留有後着，果然「紅運帝王」及「金馳」順利包辦孖寶。日後再遇類似情況，自行執生吧。

今期跑馬地戰線，沈集成、黎昭昇及容天鵬出馬陣容較強，估計「練馬師王」是上述3倉之爭。比較上，容天鵬旗下戰駒排檔普遍不俗，有利爭取好成績，值得博他在谷中首次封王。問題馬「綫路光明」繼續由周俊樂執韁，剛戰能夠首度入圍，反映本身已納入升軌，現評24分面臨被擯出局，鬥志肯定加零一。

至於頭場「傲龍駒」，去季正是從淘汰線內殺出重圍，合共取得4捷佳績，當中兩場由潘頓建功。此駒今仗返回五班角逐，馬上被潘頓搶回帥權，可望再顯威力。事實上，「傲龍駒」上場角逐四班田草一哩賽，後追得第6名，在其前面的「勤德威力」、「晴王」及「得勝多」翌仗非贏即位，水準夠高，今次換來一批五班弱旅，計級數不能相比，有機會先拔頭籌。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 3.4倍

2.姚本輝 6.5倍

3.沈集成 10倍

4.蔡約翰 7.0倍

5.容天鵬 8.5倍

6.黎昭昇 8.0倍

7.文家良 20倍

8.賀賢 16倍

9.伍鵬志 30倍

10.大衛希斯 22倍

11.呂健威 35倍

12.徐雨石 30倍

13.丁冠豪 35倍

14.韋達 45倍

15.羅富全 45倍

16.告東尼 45倍

21.其他練馬師(苗禮德/何良/葉楚航/高伯新/鄭俊偉/蘇偉賢) 22倍