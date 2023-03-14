【波馬同樂】轉倉檔佳 特攻充滿變數

各位好，今次揀了「南區旺」有份跑的第5場四班1000米，我睇好轉倉初出兼抽到好檔的「特攻」，可以立即有交代。

「特攻」上季跑了10場，曾度上名錄得2Q2P，到今季跑了5次，最叻一次跑第4之後，幕後終於失去了耐性，決定拉倉轉投賀賢麾下。今次轉倉後首度出場，縮程跑回上季兩度入Q的谷草1000米，抽到近3季勝率最高的3檔，首配霍宏聲且看能否擦出火花。

對上兩季在徐雨石馬房，跑過18次僅得1W的「旋里多彩」，今季轉倉到新倉黎昭昇，跑7次便已交出兩W。近3場跑7788看似回落，但查實1次泥地及1次沙田1000米直路皆不能作準，上場排10檔用田泰安全程諸多阻滯，今次易配蔡明紹，檔位內容到5檔之下，不妨再追一次。

「南區旺」上場初出竟然成為大熱門，很大程度熱在潘頓揀騎，今次雖然成為潘一哥棄騎，新馬經過一場熱身，預期發揮會有進步。雖然排到8檔，但只要出閘夠快，田泰安識執生，上名機會不弱。

四重彩方面，我會用「特攻」和「旋里多彩」做複膽，配腳除「南區旺」外，還有今季兩勝同程、今場抽到1檔的「快一步」，休戰超過1個月的路程專家「胡椒軍曹」，以及對上仗跑獲2W3Q、箭嘴向上的「育成精彩」。祝大家好運！