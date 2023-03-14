【張基焦點】勝出魅力狀態到位

韋達最近成績不差，連續兩次賽事均有進帳，周三谷戰韋達派5駒上陣，不乏爭勝分子，包括頭場「勝出魅力」，熱夠身後增程可予重視。另外，「豹子膽」在五班目前評分具競爭力，未必一定要跑最短途，今次有好檔位幫助，不能忽視。「能文能武」狀態夠勇兼排好檔，對手不強可望扳回一仗。「綠茵神駒」健康穩定，可以威脅同場擂台躉「嫡愛心」。

第1場五班1800米，「勝出魅力」本身較為慢熱，往往都要透過不斷上陣提升狀態，上季拚至3月才連場上名，直到5月才贏馬，故此往往要季尾才好。不過，今季「勝出魅力」已跑了9場，早前於谷草一哩及1800米入圍，然而上仗相隔一個月才出並不適合此駒，今次隔兩星期毫無問題，最近亦見馬兒夠輕身，回師1800米亦有根據，機會樂觀。

第2場五班1200米，「豹子膽」目前6歲不算太老，健康狀態穩定，跑法上亦有頭有尾，即使跑1200米只要不是狂放，往往可以貫注到尾，今場勝在快馬唔多，早段放頭不會太吃力，形勢有利，有權把握機會贏馬。

第3場四班1200米，「能文能武」上仗挑戰一哩表現平平，反而前次角逐谷草1200米藉2檔之利跑第2名只不敵「砂漿金剛」，今次回師此程抽1檔，形勢非常有利，埋門狀態亦夠弗，靠得住。

第7場三班1200米，「綠茵神駒」英國自購馬只跑5仗未用盡，無疑曾試過腹絞痛做手術，但近期健康回復正常，朝早觀感無之前咁瘦，上仗跑1400米加羊毛面箍試馬，中段走勢不差，今次回師谷草短途抽1檔值得留意。