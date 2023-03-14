【進階選項】田泰安顯帥男本色

打吡大賽周日舉行，近周在不同媒體都見到上屆冠軍「浪漫勇士」團隊訪問回憶勝利感受。事隔1年，因為早前香港金盃之失，據報田泰安已暫時失去這匹打吡冠軍下仗帥權，幸好自己爭氣，打後4次賽事全有頭馬進帳。在香港競爭激烈的馬圈，除非你是牙尖嘴利的冠軍級，否則作為騎師大多屬被動一族，田泰安失坐騎比例，比起霍宏聲又或者其他華將數字已偏少。

風水輪流轉，上季3哥年代，他何嘗不是搶去人家實力坐騎。頭場「帥男」上次在楊明綸胯下有前有後，只負於實力超級的「奇妙年華」，但復課已見鞍上人改為田泰安，人馬最近亦有試泥閘綵排。英國自購馬，3歲時3戰2勝全為膠沙地，70分插班苦戰3季，今季評分跌至2字頭，其實主要並非馬匹實力不濟，而是牠根本未能適應香港環境，每次在亮相圈馬身濕如沐浴後，一匹長途馬但情緒未能放鬆，何來會跑出水準？隨着馬兒年紀增長，近兩場除去面箍，沙圈汗濕明顯減少，操控上亦易得多，雖然試過放，亦試過留，但最佳跑法應如外地般均速前置。田泰安上次賽事替「寶麗生輝」打開勝門正是靠輕磅內檔按慢步速，「帥男」可望照辦煮碗。

第2場「精算赤焰」同樣是田泰安由華將手上奪去帥權，不過此駒前仗打開勝門鞍上人是田泰安，正確說應是重配。與「帥男」一樣為6歲愛爾蘭出生馬，不同的只是以PPG身份，亦是苦戰3季至前仗以一個極輕鬆姿態後上一攻而破。上周三1000米嫌短但憑內檔之助亦力逼「龍東傳承」入Q，雖然季內已12戰，但此時此刻才踏進勇境，同場幾匹主要對手排外檔，形勢較佳兼近況銳，把握機會盡用。