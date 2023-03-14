【孖T孖住上】精算赤焰夾田泰安

長風餐單：美滿將來廄侶讓路

快活谷賽事有時候就這樣，賽前一擔心機刨好心水，信心滿滿等待排位與配搭，但當心水馬抽個外檔，尤其係短途1200米，信心立即大減，這不是自信不夠，而是經驗累積所得，不由不信。

第1口孖T頭關第2場，本來一早就吼住「美滿將來」，一來上仗的第2名跑得甚好，二來同屬文廐40分的「大家開心」報爭四班，擺明係讓路，但現時一個10檔，即時令信心打折扣，畢竟此駒擅長守好位競逐，排10檔要搶有違馬性，要留到尾列則恐後上不及，若是守中間，際遇欠佳被頂在三疊，則機會更差，因此揀膽，還是以「精算赤焰」較穩健。

「精算赤焰」最近3仗出爭谷草短途，悉數不勝有位，前仗出爭谷草1200米，終於打開勝門，上仗縮程落1000米亦追回第2，一連兩仗末段造22.6秒及22.2秒，表現相當穩定，今次重配贏馬拍檔田泰安，三甲應穩。

梓忠餐單：嫡愛心好難甩三甲

第3口孖T兩關形勢大不同，可用兩種不同策略。頭關有兩匹實力賽駒排在外檔，以複式方法下注方為上策。

「赤火驍龍」今季5戰全上名，可惜抽了11檔，擅長中段變奏故影響較細。「藍海鐵騎」一連兩仗跑同程都造全場最快末段，偏偏又排外檔，匆匆再跑決心亦不用懷疑。其餘心水方面，「超威力」3戰兩上名，實力深藏不露分子，轉爭谷草改配潘頓不可不防。「歡喜福星」上季新馬賽上名，今季多跑下漸上力，賽前試閘山雨欲來，勿忽視。「星河小子」剛戰搶放威力截然不同，原班人馬捲土重來可追捧。

尾關相對較容易，兩匹實力馬作為雙膽最適合不過。「讓愛高飛」谷草1200米3捷最拿手，今季反而從未跑過，上仗泥地重新上名，隨即安排在強項攻堅，擺明車馬。「嫡愛心」今季6戰只有1仗不入三甲，排2檔好位，不上名比上名更難。